рфпридумала новый способ втянуть РБ в войну на своей стороне

Российский кремль ставит целью ликвидировать самопровозглашенного лидера беларуси александра лукашенко, чтобы захватить армию Республики под свой контроль.

Как в субботу, 26 ноября, сообщает издание RLI, ссылаясь на российское военное командование, недавно кремлем было принято радикальное решение о втягивании Беларуси в войну против Украины.

По имеющимся данным, на непризнанного мировым сообществом белорусского лидера уже в ближайшее время могут покушаться. Независимо от того, успешным он окажется или нет, россия планирует сфабриковать и выдать псевдодоказательства якобы причастности к нему представителей Украины и Польши, руководимых руководством разведки НАТО.

По мнению аналитиков института Роберта Лансинга, таким образом, кремль хочет все же "добавить" Беларусь и втянуть ее в дальнейшие боевые действия против Украины на стороне россии, поглотив страну и лишив ее суверенитета.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный президент Республики Беларусь александр лукашенко выступил с очередным заявлением относительно Украины, в котором предложил Киеву остановиться и сдаться россии, ведь в противном случае украинское государство ждет полное уничтожение.