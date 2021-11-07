Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США: подробности

Всего пострадало около двух десятков человек

В пятницу, 5 ноября, на фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, произошла трагедия — минимум восемь человек погибли во время толкучки под сценой.

Подробности сообщает издание Deutsche Welle.

Известно, что инцидент случился в первый день фестиваля. Организатор мероприятия, американский рэпер Тревис Скотт уже отменил последующие выступления для других участников.

Столпотворение у сцены произошло около девяти часов вечера по местному времени. У некоторых зрителей из-за большого количества людей вокруг началась паника. Кто-то терял сознание и падал, кто-то получал другие травмы.

Как результат — 17 госпитализированных в больницу человек. У большинства из них была зафиксирована остановка сердца. Минимум восемь зрителей фестиваля, к сожалению, погибли во время толкучки.

Всего участниками первого дня Astroworld было около 50 тысяч человек.

Добавим, что впервые музыкальный фестиваль был проведен в США три года назад — в 2018-м. Это первая серьезная трагедия на этом мероприятии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другой массовой трагедии, которая произошла на днях в Панаме. Там убийством с многочисленными жертвами закончилась неудачная попытка повторить популярный сейчас в мире сериал "Игра в кальмара".