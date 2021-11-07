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Вісім людей загинули в тисняві на музичному фестивалі в США: подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Фестиваль Astroworld у Х’юстоні є щорічним
Фестиваль Astroworld у Х’юстоні є щорічним

Загалом постраждало близько двох десятків людей

У п’ятницю, 5 листопада, на фестивалі Astroworld у Х’юстоні, штат Техас, сталася трагедія — щонайменше вісім людей загинули під час штовханини під сценою.

Подробиці повідомляє видання Deutsche Welle.

Відомо, що інцидент стався у перший день фестивалю. Організатор заходу, американський репер Тревіс Скотт вже скасував наступні виступи для інших учасників.

Натовп біля сцени стався близько дев’ятої години вечора за місцевим часом. У деяких глядачів через велику кількість людей навколо почалася паніка. Хтось непритомнів і падав, хтось отримував інші травми.

Як результат – 17 госпіталізованих до лікарні людей. У більшості з них було зафіксовано зупинку серця. Щонайменше вісім глядачів фестивалю, на жаль, загинули під час товкучки.

Загалом учасниками першого дня Astroworld було близько 50 тисяч людей.

Додамо, що вперше музичний фестиваль був проведений у США три роки тому – 2018-го. Це перша серйозна трагедія на цьому заході.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про іншу масову трагедію, яка сталася днями в Панамі. Там убивством із численними жертвами закінчилася невдала спроба повторити популярний зараз у світі серіал "Гра в кальмара".

Теги:
#США #Фестиваль #Техас #Смерть
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