Рус

"Гра в кальмара" без правил: на вечірці за мотивами серіалу відбулося масове вбивство (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
461
На жаль, із серіалом "Гра в кальмара" пов’язують не лише високий рейтинг, а й хвилю злочинів Новина оновлена 03 листопада 2021, 09:53
На жаль, із серіалом "Гра в кальмара" пов’язують не лише високий рейтинг, а й хвилю злочинів

8 людей загинули на вечірці за мотивами серіалу від "Нетфлікс", ще 7 – потрапили до лікарні

У Панамі на вечірці за мотивами гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" сталося масове вбивство. У клубі Санта-Ани з нагоди Хеллоуїна влаштували свято, на яке прийшли й учасники ворогуючих угруповань зі зброєю. Сталася перестрілка, під час якої загинуло 8 людей.

За інформацією TN News, трагедія сталася ще 29 жовтня, але розголос отримала тільки тепер.

У місцевій прокуратурі кажуть, що під виглядом гостей на вечірку завітали представники місцевих банд. Почалася стрілянина. 5 тіл знайшли в самому клубі, ще три — неподалік, у баках для сміття. Ще семеро людей отримали серйозні поранення.

На момент виходу новини копам вдалося затримати двох можливих учасників бійні, зокрема брата одного з убитих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серіал "Гра в кальмара" встиг стати не тільки найпопулярнішим в історії Netflix, а й ідеєю для порноролика.

Втім, серіал придбав не лише шанувальників та поціновувачів, а й активістів, які закликають до бойкоту цього шоу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом статті міжнародного видання "Аль-Джазіра".

Теги:
#Перестрілка #Серіал #Панама #Гра в кальмара
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19