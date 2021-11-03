"Гра в кальмара" без правил: на вечірці за мотивами серіалу відбулося масове вбивство (відео)
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8 людей загинули на вечірці за мотивами серіалу від "Нетфлікс", ще 7 – потрапили до лікарні
У Панамі на вечірці за мотивами гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" сталося масове вбивство. У клубі Санта-Ани з нагоди Хеллоуїна влаштували свято, на яке прийшли й учасники ворогуючих угруповань зі зброєю. Сталася перестрілка, під час якої загинуло 8 людей.
За інформацією TN News, трагедія сталася ще 29 жовтня, але розголос отримала тільки тепер.
У місцевій прокуратурі кажуть, що під виглядом гостей на вечірку завітали представники місцевих банд. Почалася стрілянина. 5 тіл знайшли в самому клубі, ще три — неподалік, у баках для сміття. Ще семеро людей отримали серйозні поранення.
На момент виходу новини копам вдалося затримати двох можливих учасників бійні, зокрема брата одного з убитих.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що серіал "Гра в кальмара" встиг стати не тільки найпопулярнішим в історії Netflix, а й ідеєю для порноролика.
Втім, серіал придбав не лише шанувальників та поціновувачів, а й активістів, які закликають до бойкоту цього шоу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом статті міжнародного видання "Аль-Джазіра".
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