"Гру в кальмара" бойкотують на батьківщині через ненависть до жінок: що не так із серіалом

Це шоу від Netflix завоювало популярність у всьому світі, але жінки у Південній Кореї закликають його бойкотувати

Серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix, набравши 111 млн. переглядів менш ніж за місяць прокату. Його популярність вже перевершила популярність багатьох відомих серіалів.

Стаття на сайті міжнародної телекомпанії та інтернет-видання Аль-Джазіра розповідає про те, що цей серіал придбав не лише шанувальників та поціновувачів, а й активістів, які закликають до бойкоту цього шоу. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Приблизно всередині перегляду популярного серіалу компанії Netflix "Гра в кальмара" Е-Ин Лі вирішила, що з неї досить. Відчуваючи невдоволення до зображення жінок у шоу, яке вона вважає женоненависницьким, вона вимкнула його і відмовилася переглядати його далі.

24-річна Джейн Пак попросила не називати її справжнього імені у цій статті. Вона також на знак протесту вирішила не дивитись це сенсаційне шоу. Зазвичай вона любить дивитися фільми, випущені Netflix, і завжди з нетерпінням чекає на вихід нового фільму. Але в даному випадку "Гра в кальмара" відштовхнула її. Вона лише прочитала критичний огляд фільму, в якому лунали звинувачення у сексизмі.

Сеуль Кім планувала подивитися новий фільм, але передумала, коли прочитала, що про нього пишуть в Інтернеті, і що кажуть друзі. "В Кореї ви чітко відчуваєте, що женоненависництво стало частиною повсякденного життя, — заявляє вона, — Я не хочу витрачати свій час на таку "Гру в кальмара".

"Гра в кальмара" зображує людей, що загрузли в боргах, які грають у, здавалося б, дитячі ігри, але зі смертельним результатом. Той, хто вижив, повинен отримати грошовий приз. І хоча це шоу стало вкрай популярним у всьому світі, принісши добрий прибуток Netflix, деяким жінкам у Південній Кореї воно не цікаве.

Прихильниці бойкоту цього серіалу вважають, що у шоу представлено спотворений образ жінок. Їх зображують як об’єкти насильства, гіперсексуалізації та жертвопринесення.

"Я виступаю за бойкот, щоб сказати світові, що жінки більше не дивитимуться такий контент", — сказала одна з учасниць акції проти цього шоу.

Жінки заслуговують на краще

Кореянка Лі живе за межами Сеулу, столиці Південної Кореї. Вона є учасницею феміністичної групи Haeil, що у перекладі з корейської означає "цунамі". Деякі інші учасниці групи разом із Лі приєдналися до бойкоту "Гри у кальмари". Вони хочуть донести до сценариста і режисера фільму Дон Хек Хванга свою думку про те, що жінки заслуговують на краще.

У Південній Кореї, де ґендерна нерівність стала буденністю, жінкам доводиться боротися з дискримінацією на робочому місці, жорсткими гендерними ролями вдома і широко поширеною загрозою сексуального насильства.

"Ми вважаємо, що "Гра в кальмара" є загрозою для жінок", — заявила представниця феміністичної групи Haeil Хе Ін Шим. Шим сказала, що це шоу, "підсилює женоненависництво і є явною підтримкою патріархату".

За словами Шим, у фільмі є безліч моментів, які викликають крайнє занепокоєння. Серед них зображення оголених жінок, розфарбованих та використовуваних як реквізит для VIP-кімнат, очевидна відсутність жінок на керівних посадах. Крім цього у фільмі про багатьох жінок говорять просто як про колишніх дружин чи матерів чоловічих персонажів, без достатньої ідентифікації.

Особливо обурює феміністок той факт, що у фільмі жінки зустрічаються лише епізодично для просування чоловічих сюжетних ліній, а не своїх власних.

Феміністки, які бойкотують "Гру в кальмара", кажуть, що їхні голоси особливо не вітаються, коли йдеться про критику шоу, яке стало національною гордістю.

Нормалізація спотворень

Найбільше феміністок турбує те, як зображується Мі-не, або Гравець 212. Хитра Мі-не безсоромно намагається використати свою сексуальність у своїх інтересах, коли вона займається сексом із садистом і бандитом Док Су, Гравцем 101. Вона намагається створити стратегічний союз, з найсильнішим гравцем у грі і це буде її найвірніший шанс на виживання.

Шим не лише вважала сексуальну сцену нереальною, а й не погодилася з тим, що ця подія розглядається як центральна риса її сюжетної лінії.

Дійсно, і, як вказує Шим, представниця феміністичної організації, на відміну від Мі-не, головному герою Гі-хуну, Гравцю 456, надається необмежена увагу у серіалі, що дозволяє йому, незважаючи на його численні недоліки і некомпетентність як батька, сина та чоловіка отримати симпатії та співчуття глядача.

За словами Хан, очевидно, що "Гра в кальмара" "надає перевагу персонажу Гі-хуна", тоді як жінкам відводиться "другорядна роль у порівнянні з чоловічими стражданнями та історіями чоловіків". Це змушує Шим турбуватися про те, що таке принизливе зображення жіночої ідентичності увічнить шкідливі стереотипи, які виправдовують та нормалізують жертви жінок.

Критика, подібна до цієї, викликала деякий суспільний дискурс у Південній Кореї. Почалися деякі обговорення на онлайн-форумах, у повідомленнях у соціальних мережах і в кількох новинних статтях та коментарях, але вони ще не набули широкого поширення. Набагато голосніше та більше поширений національний ажіотаж із приводу шоу.

Почуття гордості

У міру наближення Хелловіну в Південній Кореї продовжує зростати попит на фірмові синьо-зелені спортивні костюми гравців, особливо для малюків та дітей. Місцеві урядові організації склали рекомендації щодо подорожей, засновані на серіалі, наприклад, "Що б зробив гравець 067 на острові Чеджу?" з метою перетворити вигадану мрію північнокорейського біженця Сае-байка на реальний подарунок для подорожей. І навіть у деяких церквах почали роздавати копії знаменитої візитної картки, врученої гравцям у надії залучити більше парафіян: "Вас запросили до... церкви. Від вашого Ісуса", — каже одна картка з посиланням на епізод із фільму.

Сценарист і режисер Хван сказав, що він створив "Гру в кальмара" як "алегорію чи байку про сучасне капіталістичне суспільство", яка ілюструє жорстокість конкуренції у Південній Кореї. Тим не менш, цей горезвісний "показ брудної білизни Південної Кореї", як деякі вважають, не зробив нічого в серіалі, щоб послабити внутрішній інтерес і гордість.

"Гра в кальмара" показує ганебну сторону корейського суспільства", — сказав Хенджун Мін, запрошений професор кінематографії в Університеті Йонсей у Сеулі. "Але почуття гордості набагато більше, ніж почуття сорому". І чим більше інтерес міжнародної аудиторії виявляється до шоу, тим більше гордості відчувають південнокорейці.

Ані попередній фільм "Паразити", ані попередня пісня "Gangnam Style" не стали популярними у самій Південній Кореї. За словами професора Мін, саме увага за кордоном робить "Гру в кальмара" такою популярною у себе вдома. Тепер, враховуючи його супер-статус у поп-культурі, голоси феміністок, які закликають до бойкоту, видаються особливо небажаними.

Раніше "Телеграф" писав про те, як серіал "Гра в кальмара" досяг такого феноменального успіху і про що буде другий сезон.