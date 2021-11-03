"Игра в кальмара" без правил: на вечеринке по мотивам сериала случилось массовое убийство (видео)

8 человек погибли на вечеринке по мотивам сериала от "Нетфликс", еще 7 — попали в больницу

В Панаме на вечеринке по мотивам нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" произошло массовое убийство. В клубе Санта-Аны по случаю Хэллоуина устроили праздник, на который пришли и участники враждующих группировок с оружием. Случилась перестрелка, в ходе которой погибло 8 человек.

По информации TN News, трагедия произошла еще 29 октября, но огласке ее предали только теперь.

В местной прокуратуре говорят, что под видом гостей на вечеринку пришли представители местных банд. Началась перестрелка. 5 тел нашли в самом клубе, еще три — неподалеку, в мусорных баках. Еще семь человек получили серьезные ранения.

На момент выхода новости копам удалось задержать двух возможных участников бойни, в частности — брата одного из убитых.

Ранее "Телеграф" сообщал, сериал "Игра в кальмара" успел стать не только самым популярным в истории Netflix, но и идеей для порноролика.

Впрочем, сериал приобрел не только поклонников и ценителей, но и активистов, призывающих к бойкоту этого шоу. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом статьи международного издания "Аль-Джазира".