Американец может выйти на свободу спустя 43 лет в тюрьме за тройное убийство

Судья обещает вынести решение как можно скорее

В США могут оправдать мужчину, который провел 43 года в тюрьме по обвинению в тройном убийстве. Все годы, которые американец провел в тюрьме, он отрицал свою вину.

Об этом пишет CNN.

62-летний Кевин Стрикленд провел 43 года в исправительном центре Западного Миссури в Камероне, штат Миссури, после того, как его засудили до 50 лет лишения свободы. В 2021 году прокурор округа Джексон Джин Питерс Бейкер предположила, что мужчина на самом деле не виновен и дело получило вторую жизнь.

Изначально обвинения были основаны на показаниях единственной выжившей, которая умерла в 2015 году, Синтии Дуглас. Она выжила после ранения из дробовика и сообщила полиции о двух убийцах. Что касается Кевина Стрикленда, то женщина конкретно не говорила, что он стрелял, но она указала, что он был на месте преступления 25 апреля 1978 года.

Спустя 30 лет после преступления, свидетельница рассказала, что ошиблась. По данным CNN, Дуглас приложила усилия, чтобы освободить Стрикленда в рамках проекта "Невинность Среднего Запада".

Оба нападавших, которых Дуглас опознала на месте преступления, признают себя виновными в убийстве второй степени, и каждый из них в итоге отсидел около 10 лет в тюрьме за эти преступления. В то же время Стрикленд и сейчас отрицает свою вину.

Если Стрикленд будет освобожден, его заключение станет самым длительным незаконным заключением в истории штата Миссури и одним из четвертых по продолжительности в США.

Напомним, в Панаме произошло массовое убийство на вечеринке по мотивам сериала "Игра в кальмара".