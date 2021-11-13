Американець може вийти на волю через 43 роки у в’язниці за потрійне вбивство

Суддя обіцяє винести рішення якнайшвидше

У США можуть виправдати чоловіка, який провів 43 роки у в’язниці за звинуваченням у потрійному вбивстві. Усі роки, які американець провів у в’язниці, він заперечував свою провину.

Про це пише CNN.

62-річний Кевін Стрікленд провів 43 роки у виправному центрі Західного Міссурі в Камероні, штат Міссурі, після того, як його засудили до 50 років позбавлення волі. У 2021 році прокурор округу Джексон Джин Пітерс Бейкер припустила, що чоловік насправді не винен і справа отримала друге життя.

Спочатку звинувачення були засновані на свідченнях єдиної, яка вижила, яка померла в 2015 році, Синтії Дуглас. Вона вижила після поранення з дробовика і повідомила поліцію про двох убивць. Щодо Кевіна Стрикленда, то жінка конкретно не говорила, що він стріляв, але вона вказала, що він був на місці злочину 25 квітня 1978 року.

Через 30 років після злочину свідок розповіла, що помилилася. За даними CNN, Дуглас доклала зусиль, щоб звільнити Стрікленда в рамках проекту "Невинність Середнього Заходу".

Обидва нападники, яких Дуглас упізнала на місці злочину, визнають себе винними у вбивстві другого ступеня, і кожен із них у результаті відсидів близько 10 років у в’язниці за ці злочини. У той же час, Стрикленд і зараз заперечує свою провину.

Якщо Стрикленд буде звільнено, його ув’язнення стане найтривалішим незаконним ув’язненням в історії штату Міссурі та одним із четвертих за тривалістю в США.

Нагадаємо, у Панамі сталося масове вбивство на вечірці за мотивами серіалу "Гра у кальмари".