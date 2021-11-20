В США работник лаборатории случайно обнаружил в морозильной камере флаконы с оспой: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 482
Содержимое во флаконах было нетронутым, а сами пузырьки целыми
В одной из американских лабораторий под названием Merck, которая находится рядом с городом Филадельфия, работник случайно обнаружил полтора десятка флаконов с надписью "натуральная оспа", пишет издание The Guardian.
По имеющейся информации, мужчина наткнулся на них во время уборки морозильной камеры и сразу сообщил об этом представителям Федерального бюро расследований и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Отмечается также, что во время пребывания на территории предприятия лаборант был одет в перчатки и маску, поэтому опасений относительно инфицирования убийственным вирусом, к счастью, нет.
В свою очередь представители Центра по контролю и профилактике заболеваний уверяют, что имеющиеся флаконы не представляют опасности, ведь "ухватить" инфекцию через флакон невозможно.
После ряда соответствующих проверок было установлено, что во флаконах был не вирус, который может привести к заболеванию, а коровья оспа, которую используют непосредственно для изготовления некоторых вакцин, — передает CNN.
Мы же отметим, что оспа, которая с ХХ века успела убить около 300 миллионов человек, еще в 1980 году была признана ликвидированной.
Также мы писали, как в США заявили, что учёные из лаборатории в Ухане перебежали на Запад.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-