Укр

В США работник лаборатории случайно обнаружил в морозильной камере флаконы с оспой: что известно

Автор
Наталия Чебан
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Американская лаборатория
Американская лаборатория

Содержимое во флаконах было нетронутым, а сами пузырьки целыми

В одной из американских лабораторий под названием Merck, которая находится рядом с городом Филадельфия, работник случайно обнаружил полтора десятка флаконов с надписью "натуральная оспа", пишет издание The Guardian.

По имеющейся информации, мужчина наткнулся на них во время уборки морозильной камеры и сразу сообщил об этом представителям Федерального бюро расследований и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается также, что во время пребывания на территории предприятия лаборант был одет в перчатки и маску, поэтому опасений относительно инфицирования убийственным вирусом, к счастью, нет.

В свою очередь представители Центра по контролю и профилактике заболеваний уверяют, что имеющиеся флаконы не представляют опасности, ведь "ухватить" инфекцию через флакон невозможно.

После ряда соответствующих проверок было установлено, что во флаконах был не вирус, который может привести к заболеванию, а коровья оспа, которую используют непосредственно для изготовления некоторых вакцин, — передает CNN.

Мы же отметим, что оспа, которая с ХХ века успела убить около 300 миллионов человек, еще в 1980 году была признана ликвидированной.

Также мы писали, как в США заявили, что учёные из лаборатории в Ухане перебежали на Запад.

Теги:
#Вирус #Инфекция #США.
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