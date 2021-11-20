У США працівник лабораторії випадково знайшов флакони з віспою

Флакони із вбивчим вірусом були неушкодженими.

В одній з американських лабораторій під назвою Merck, яка знаходиться поряд із містом Філадельфія, працівник випадково виявив півтора десятка флаконів із написом "натуральна віспа", пише видання The Guardian.

За наявною інформацією, чоловік натрапив на них під час прибирання морозильної камери та одразу повідомив про це представників Федерального бюро розслідувань та Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Зазначається також, що під час перебування на території підприємства, лаборант був одягнутий у рукавички та маску, тож побоювань стосовно інфікування вбивчим вірусом, на щастя, немає.

У свою чергу представники Центру із контролю та профілактики захворювань запевняють, що наявні флакони не несуть небезпеки, адже "вхопити" інфекцію через флакон неможливо.

Після низки відповідних перевірок було встановлено, що у флаконах був не вірус, який може спричинити захворювання, а коровʼяча віспа, яку використовують безпосередньо для виготовлення деяких вакцин, — передає CNN.

Зазначимо, що віспу, котра з ХХ століття встигла вбити близько 300 мільйонів людей, ще 1980 році визнали ліквідованою.

Як повідомлялося, у США заявили, що вчені з лабораторії в Ухані перебігли на Захід.