Долларовый дождь: в США по трассе раскидало деньги из грузовика (видео)

Полиция уже работает над этим делом

С весьма необычным явлением столкнулись несколько десятков водителей, проезжающих 19 ноября по трассе Сан-Диего в Калифорнии, США. Из-за технических неполадок инкасаторское авто потеряло несколько мешков с деньгами, после чего доллары разметало по всей дороге.

Подробности передает американский телеканал FOX.

Предварительно известно о минимум двоих арестованных водителях проезжающих авто, которым захотелось "легкой наживы". Впрочем, видео, на которых запечатлен настоящий "долларовый дождь", льющийся на трассе, заставляет понять желание других взять себе парочку купюр.

Полицейские же работают над тем, чтобы вернуть все разлетевшиеся деньги. Много банкнот уже удалось собрать на дороге, еще часть изъяли у водителей.

Грузовик инкассаторов ехал в офис Федеральной корпорации страхования депозитов, поэтому все деньги должны быть возвращены в бюджет.

Отметим, что инцидент произошел в районе Карлсбад неподалеку от Кеннон-роуд. Дождь из денег "пролился" на трассе около девяти утра. Из машины выпали минимум несколько тысяч долларов.

Трасса, где произошел "купюропад"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что американские полицейские из Флориды покорили сеть своей попыткой поймать сбежавшую из дому свинку. Снимки погони вызывают искренний смех.