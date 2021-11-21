Доларовий дощ: у США трасою розкидало гроші з вантажівки (відео)

Поліція вже працює над цією справою

Із незвичайним явищем зіткнулися кілька десятків водіїв, які проїжджали 19 листопада трасою Сан-Дієго в Каліфорнії, США. Через технічні неполадки інкасаторське авто втратило кілька мішків із грошима, після чого долари розлетілися по всій дорозі.

Подробиці повідомляє американський телеканал FOX.

Попередньо відомо про мінімум двох заарештованих водіїв, яким захотілося "легкої наживи". Втім, відео, де видно справжній "доларовий дощ", що ллється на трасі, змушує зрозуміти бажання інших взяти собі парочку купюр.

Поліцейські ж працюють над тим, аби повернути всі гроші, які розлетілися. Чимало банкнот уже вдалося зібрати на дорозі, ще частину вилучили у водіїв.

Вантажівка інкасаторів їхала до офісу Федеральної корпорації страхування депозитів, тож всі гроші слід мають бути повернені до бюджету.

Зазначимо, що інцидент стався в районі Карлсбад неподалік Кеннон-роуд. Дощ із грошей "пролився" на трасі близько дев’ятої ранку. Із машини випало щонайменше кілька тисяч доларів.

Траса, де стався "купюропад"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що американські поліцейські з Флориди підкорили мережу своєю спробою зловити свинку, котра втекла з дому. Знімки погоні викликають щирий сміх.