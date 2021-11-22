На рождественском параде в США внедорожник протаранил толпу участников: есть жертвы (видео)

Сообщается как минимум об одном погибшем участнике шествия

В американском штате Висконсин во время рождественского парада произошло чрезвычайное происшествие — автомобиль на скорости въехал в толпу. Сообщается как минимуму об одном погибшем и десятках пострадавших граждан.

Как сообщает CNN, инцидент случился в воскресенье, 21 ноября, в городе Уокешо. Со слов очевидцев стало известно, что автомобиль врезался в толпу участников рождественского парада, а затем на месте раздались несколько выстрелов. Затем полиция начала преследование злоумышленника.

Как передает WDJT Milwaukee, сразу после ЧП началась массовая эвакуация людей. В СМИ появилась информация, что один человек вследствие наезда автомобиля погиб, а еще около 30 получили травмы. Отметим, что официально эту информацию правоохранители не подтвердили.

"Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети… Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", — заявил глава полиции города Дэниел Томпсон во время брифинга.

В полиции Уокешо также призвали местных жителей избегать посещений центральной части города. Кроме того, как минимум на один день в городе будут закрыты учебные заведения и автодороги в центре.

Был ли наезд на участников рождественского парада случайным происшествием или спланированной атакой — предстоит выяснить полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в американском штате Мичиган произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали четыре человека.