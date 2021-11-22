На рождественском параде в США внедорожник протаранил толпу участников: есть жертвы (видео)
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Сообщается как минимум об одном погибшем участнике шествия
В американском штате Висконсин во время рождественского парада произошло чрезвычайное происшествие — автомобиль на скорости въехал в толпу. Сообщается как минимуму об одном погибшем и десятках пострадавших граждан.
Как сообщает CNN, инцидент случился в воскресенье, 21 ноября, в городе Уокешо. Со слов очевидцев стало известно, что автомобиль врезался в толпу участников рождественского парада, а затем на месте раздались несколько выстрелов. Затем полиция начала преследование злоумышленника.
Как передает WDJT Milwaukee, сразу после ЧП началась массовая эвакуация людей. В СМИ появилась информация, что один человек вследствие наезда автомобиля погиб, а еще около 30 получили травмы. Отметим, что официально эту информацию правоохранители не подтвердили.
"Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети… Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", — заявил глава полиции города Дэниел Томпсон во время брифинга.
В полиции Уокешо также призвали местных жителей избегать посещений центральной части города. Кроме того, как минимум на один день в городе будут закрыты учебные заведения и автодороги в центре.
Был ли наезд на участников рождественского парада случайным происшествием или спланированной атакой — предстоит выяснить полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в американском штате Мичиган произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали четыре человека.
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