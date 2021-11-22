На різдвяному параді в США позашляховик протаранив натовп учасників: є жертви (відео)

Повідомляється як мінімум про одного загиблого учасника ходи

В американському штаті Вісконсин під час різдвяного параду сталася надзвичайна подія – автомобіль на швидкості в’їхав у натовп. Повідомляється як мінімум про одного загиблого та десятки постраждалих громадян.

Як повідомляє CNN, інцидент трапився у неділю, 21 листопада, у місті Вокеша. За словами очевидців, стало відомо, що автомобіль врізався в натовп учасників різдвяного параду, а потім на місці пролунали кілька пострілів. Після того поліція розпочала переслідування зловмисника.

Як передає WDJT Milwaukee, відразу після НП розпочалася масова евакуація людей. У ЗМІ з’явилася інформація, що одна людина внаслідок наїзду автомобіля загинула, а ще близько 30 осіб отримали травми. Зазначимо, що офіційно цю інформацію правоохоронці не підтвердили.

"Автомобіль збив понад 20 людей, серед них діти... Були смертельні випадки, ми не можемо повідомити докладніше", - заявив голова поліції міста Деніел Томпсон під час брифінгу.

У поліції Вокеші також закликали місцевих жителів уникати відвідувань центральної частини міста. Крім того, щонайменше на один день у місті будуть закриті навчальні заклади та автодороги у центрі.

Чи був наїзд на учасників різдвяного параду випадковою подією чи спланованою атакою — доведеться з’ясувати поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в американському штаті Мічиган сталася авіакатастрофа, жертвами якої стали чотири особи.