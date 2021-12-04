Смерть годовалого ребенка от кокаина и опиоидов признана убийством: арестовали отца

В организме малыша нашли три вида наркотиков.

В Нью-Йорке арестовали мужчину из-за смерти его годовалого сына — у мальчика обнаружили передозировку сразу несколькими видами наркотиков. Следствие выясняет, как ребенок получил доступ к препаратам.

Об этом сообщает NBC.

Мужчину обвиняют в непредумышленном убийстве. Его супруга оставила 22-месячного мальчика с отцом и уехала в роддом рожать еще одного ребенка. В это время маленький Чарльз каким-то образом принял кокаин, п-фторфентанил и фентанил. Вскрытие показало — количество наркотиков привело к острой интоксикации.

Трагедия произошла еще летом — когда приехала скорая, ребенок лежал на кровати вниз лицом и не подавал признаков жизни. Спасти его не удалось — медики констатировали смерть. Следствие признало трагедию убийством и арестовало 51-летнего Энтони Роса, отца малыша. Журналисты сообщают, что мужчина уже известен правоохранителям из-за судимостей, связанных с наркотиками.

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии умерла эмигрантка из Украины — подозревают передозировку или домашнее насилие. У женщины осталось двое детей.