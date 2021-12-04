Укр

Смерть годовалого ребенка от кокаина и опиоидов признана убийством: арестовали отца

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Мальчика нашли в кроватке.
Мальчика нашли в кроватке.

В организме малыша нашли три вида наркотиков.

В Нью-Йорке арестовали мужчину из-за смерти его годовалого сына — у мальчика обнаружили передозировку сразу несколькими видами наркотиков. Следствие выясняет, как ребенок получил доступ к препаратам.

Об этом сообщает NBC.

Мужчину обвиняют в непредумышленном убийстве. Его супруга оставила 22-месячного мальчика с отцом и уехала в роддом рожать еще одного ребенка. В это время маленький Чарльз каким-то образом принял кокаин, п-фторфентанил и фентанил. Вскрытие показало — количество наркотиков привело к острой интоксикации. 

Трагедия произошла еще летом — когда приехала скорая, ребенок лежал на кровати вниз лицом и не подавал признаков жизни. Спасти его не удалось — медики констатировали смерть. Следствие признало трагедию убийством и арестовало 51-летнего Энтони Роса, отца малыша. Журналисты сообщают, что мужчина уже известен правоохранителям из-за судимостей, связанных с наркотиками. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии умерла эмигрантка из Украины — подозревают передозировку или домашнее насилие. У женщины осталось двое детей.

Теги:
#США #Нью-Йорк #Кокаин #Смерть ребенка
Важные события дня
Украина
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Важные события дня
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Категория
Александр Залиско, устроивший "голодную тусу"
Организатора скандальной "голодной тусы" Залиско госпитализировали: подробности
Дата публикации
Категория
В Киеве на парковке вспыхнули автомобили
На многолюдной улице в центре Киева пылали припаркованные БМВ и внедорожник (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Любимая украинцами свинина пока не подорожает
Главное блюдо на столе: насколько в Украине подорожает мясо к Новому году
Дата публикации
Категория
Костел святого Николая до пожара.
Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)