Смерть однорічної дитини від кокаїну та опіоїдів визнана вбивством: заарештували батька

В організмі малюка знайшли три види наркотиків.

У Нью-Йорку заарештували чоловіка через смерть його однорічного сина — у хлопчика виявили передозування одразу кількома видами наркотиків. Слідство з’ясовує, як дитина отримала доступ до препаратів.

Про це повідомляє NBC.

Чоловіка звинувачують у ненавмисному вбивстві. Його дружина залишила 22-місячного хлопчика з батьком і поїхала до пологового будинку народжувати ще одну дитину. У цей час маленький Чарльз якимось чином прийняв кокаїн, п-фторфентаніл та фентаніл. Розтин показав, що кількість наркотиків призвела до гострої інтоксикації.

Трагедія сталася ще влітку — коли приїхала швидка, дитина лежала на ліжку вниз обличчям і не подавала ознак життя. Врятувати його не вдалося – медики констатували смерть. Слідство визнало трагедію вбивством та заарештувало 51-річного Ентоні Роса, батька малюка. Журналісти повідомляють, що чоловік уже відомий правоохоронцям через судимості, пов’язані з наркотиками.

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії померла емігрантка з України – підозрюють передозування чи домашнє насильство. У жінки лишилося двоє дітей.