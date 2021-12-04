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Смерть однорічної дитини від кокаїну та опіоїдів визнана вбивством: заарештували батька

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хлопчика знайшли у ліжку.
Хлопчика знайшли у ліжку.

В організмі малюка знайшли три види наркотиків.

У Нью-Йорку заарештували чоловіка через смерть його однорічного сина — у хлопчика виявили передозування одразу кількома видами наркотиків. Слідство з’ясовує, як дитина отримала доступ до препаратів.

Про це повідомляє NBC.

Чоловіка звинувачують у ненавмисному вбивстві. Його дружина залишила 22-місячного хлопчика з батьком і поїхала до пологового будинку народжувати ще одну дитину. У цей час маленький Чарльз якимось чином прийняв кокаїн, п-фторфентаніл та фентаніл. Розтин показав, що кількість наркотиків призвела до гострої інтоксикації.

Трагедія сталася ще влітку — коли приїхала швидка, дитина лежала на ліжку вниз обличчям і не подавала ознак життя. Врятувати його не вдалося – медики констатували смерть. Слідство визнало трагедію вбивством та заарештувало 51-річного Ентоні Роса, батька малюка. Журналісти повідомляють, що чоловік уже відомий правоохоронцям через судимості, пов’язані з наркотиками.

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії померла емігрантка з України – підозрюють передозування чи домашнє насильство. У жінки лишилося двоє дітей.

Теги:
#США #Нью Йорк #Кокаїн #Смерть дитини
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