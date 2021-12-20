В США женщина родила по дороге в больницу в электрокаре Tesla, который ехал на автопилоте
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Девочка родилась полностью здоровой
В американском штате Филадельфия женщина родила ребенка в электрокаре Tesla, а за время стремительных родов автопилот отвез ее в больницу.
Как сообщило издание The Phildadelphia Inquirer, это произошло еще в сентябре этого года, однако журналистам об этом рассказали только в декабре.
Известно, что супруги Шерри – Китинг и Йиран – собирали трехлетнего сына в детский сад, когда у женщины отошли воды. Муж решил сам отвести ее в роддом, но уже в машине у женщины начались схватки. Пара ехала на электрокаре Tesla и попала в серьезную пробку, и когда муж увидел, что его жене нужна помощь, перевел авто в режим автопилота и стал помогать.
За те 20 минут, которые автопилот Tesla добирался в больницу из-за пробок, женщина, по словам медиков, родила здоровую девочку. История родов поразила персонал больницы и многие врачи и медсестры приходили посмотреть на "Tesla-ребенка".
Супруги думали над тем, чтобы назвать девочку Тесс, но остановились на имени Мэйв Лили. Однако отец ребенка остался благодарным разработчику электрокара.
"Спасибо гениальным инженерам Tesla за блестящую разработку автопилота", — говорил Китинг Шерри.
Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте с автомобилем Tesla в Харькове, где пьяная женщина за рулем электрокара убегала от копов, а затем оказывала сопротивление при задержании.
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