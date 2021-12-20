В США женщина родила по дороге в больницу в электрокаре Tesla, который ехал на автопилоте

Девочка родилась полностью здоровой

В американском штате Филадельфия женщина родила ребенка в электрокаре Tesla, а за время стремительных родов автопилот отвез ее в больницу.

Как сообщило издание The Phildadelphia Inquirer, это произошло еще в сентябре этого года, однако журналистам об этом рассказали только в декабре.

Известно, что супруги Шерри – Китинг и Йиран – собирали трехлетнего сына в детский сад, когда у женщины отошли воды. Муж решил сам отвести ее в роддом, но уже в машине у женщины начались схватки. Пара ехала на электрокаре Tesla и попала в серьезную пробку, и когда муж увидел, что его жене нужна помощь, перевел авто в режим автопилота и стал помогать.

За те 20 минут, которые автопилот Tesla добирался в больницу из-за пробок, женщина, по словам медиков, родила здоровую девочку. История родов поразила персонал больницы и многие врачи и медсестры приходили посмотреть на "Tesla-ребенка".

Счастливые супруги хотели назвать девочку Тэсс

Супруги думали над тем, чтобы назвать девочку Тесс, но остановились на имени Мэйв Лили. Однако отец ребенка остался благодарным разработчику электрокара.

"Спасибо гениальным инженерам Tesla за блестящую разработку автопилота", — говорил Китинг Шерри.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте с автомобилем Tesla в Харькове, где пьяная женщина за рулем электрокара убегала от копов, а затем оказывала сопротивление при задержании.