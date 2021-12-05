"На автопилоте": в Харькове неадекватная женщина за рулем Tesla пыталась скрыться от полиции

После задержания нарушительница все время кому-то звонила по телефону

На Московском проспекте в Харькове сняли на видео погоню полицейских за автомобилем марки Tesla. Красную иномарку какое-то время преследовали патрульные с мигалками, а когда догнали, водителя пришлось доставать из салона силой двум правоохранителям.

Видео с преследованием опубликовал местный Telegram-канал "ТРУХА". Выяснилось, что за рулем Tesla была женщина, и она оказывала сопротивление при задержании. По предварительной информации, нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также известно, что женщину на Tesla удалось задержать у метро "Дворец спорта", где недавно подросток устроил показательный дрифт и протаранил ограждение.

Место инцидента на карте

Очевидцы указывают, что женщина даже пыталась скрыться от правоохранителей и все время кому-то звонила по телефону.

Пользователи сети в этой ситуации, как и обычно, разошлись во мнениях. Часть утверждала, что правоохранители поступили с женщиной жестко, вытащив на газон, а другие писали, что именно такой и должна быть реакция копов на неадекватов за рулем авто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на месте жуткой аварии в Харькове фуры снова протаранили легковушку.