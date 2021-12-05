"На автопілоті": у Харкові неадекватна жінка за кермом Tesla намагалася втекти від поліції

Після затримання порушниця весь час комусь телефонувала

На Московському проспекті у Харкові зняли на відео погоню правоохоронців за автомобілем марки Tesla. Червону іномарку якийсь час переслідували патрульні з мигалками, а коли наздогнали — водія довелося діставати з салону силою двом правоохоронцям.

Відео з переслідуванням опублікував місцевий Telegram-канал "ТРУХА". З’ясувалося, що за кермом Tesla була жінка і вона чинила супротив при затриманні. За попередньою інформацією, вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Також відомо, що жінку на Tesla вдалося затримали біля метро "Палац спорту", де нещодавно підліток влаштував показовий дрифт і протаранив огорожу.

Місце інциденту на карті

Очевидці вказують, що жінка навіть намагалася втекти від правоохоронців і весь час комусь телефонувала.

Користувачі мережі щодо цієї ситуації, як і зазвичай, розійшлися у думках. Частина стверджувала, що правоохоронці вчинили з жінкою жорстко, виволікши на газон, а інші писали, що саме такою і має бути реакція копів на неадекватів за кермом авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на місці моторошної аварії в Харкові фури знову протаранили легковик.