Рус

"На автопілоті": у Харкові неадекватна жінка за кермом Tesla намагалася втекти від поліції

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Жінку вдалося затримати Новина оновлена 05 грудня 2021, 16:32
Жінку вдалося затримати

Після затримання порушниця весь час комусь телефонувала

На Московському проспекті у Харкові зняли на відео погоню правоохоронців за автомобілем марки Tesla. Червону іномарку якийсь час переслідували патрульні з мигалками, а коли наздогнали — водія довелося діставати з салону силою двом правоохоронцям.

Відео з переслідуванням опублікував місцевий Telegram-канал "ТРУХА". З’ясувалося, що за кермом Tesla була жінка і вона чинила супротив при затриманні. За попередньою інформацією, вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Також відомо, що жінку на Tesla вдалося затримали біля метро "Палац спорту", де нещодавно підліток влаштував показовий дрифт і протаранив огорожу.

Місце інциденту на карті
Місце інциденту на карті

Очевидці вказують, що жінка навіть намагалася втекти від правоохоронців і весь час комусь телефонувала.

Користувачі мережі щодо цієї ситуації, як і зазвичай, розійшлися у думках. Частина стверджувала, що правоохоронці вчинили з жінкою жорстко, виволікши на газон, а інші писали, що саме такою і має бути реакція копів на неадекватів за кермом авто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на місці моторошної аварії в Харкові фури знову протаранили легковик.

Теги:
#ДТП #Харків #Поліція #Погоня
Коронавірус
Україна
Україна запроваджує нові обмеження для невакцинованих: якими будуть правила карантину з 6 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Україна запроваджує нові обмеження для невакцинованих: якими будуть правила карантину з 6 грудня
Дата публікації
Категорія
Сергій Лавров
"Треба змушувати": Лавров відзначився новою нахабною заявою про Україну
Дата публікації
Категорія
Російські війська
Росія концентрує війська з боку Криму, Воронежу та Білорусі: карта ймовірних напрямків удару по Україні
Дата публікації
Категорія
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров: "Якщо ми почнемо їздити у найзабутіші точки України, то і держава, і бізнес звернуть на них увагу"
Дата публікації
Категорія
Білорусь звинуватила Україну у порушенні кордону
Ситуація на кордоні загострюється: Білорусь вручила Україні ноту протесту