"Я ви**нувся, машину занесло": у Харкові ще один "мажор" на BMW влаштував показовий дрифт (фото, відео)

Хлопець не одразу визнав, що хотів козирнути новим авто перед дівчатами у салоні

У Харкові, де досі стоять на вухах через резонансну ДТП із так званим "мажором" Колею Харківським, який на шаленій швидкості влаштував смертельну ДТП на Гагаріна, в ніч на 3 грудня сталася подібна аварія через показуху. Останнє визнав (дивись на відео нижче ) сам водій — хлопець на BMW, який врізався та пошкодив огорожу біля станції метро "Палац спорту", демонструючи дівчатам у салоні швидкісний маневр.

Про ДТП, яка, на щастя, не призвела до постраждалих, повідомив місцевому Телеграм-каналу інший водій, який зняв усе на відеореєстратор та камеру свого мобільного.

За словами чоловіка, хлопець вирішив козирнути перед своїми дамами на нібито подарованому авто, але дрифт не вдався: BMW зім’яв огорожу. За словами очевидця, з місця аварії юний водій не поїхав, бо зламав литий диск і викликав допомогу.

Аварія у Харкові за участю юного водія

Судячи з відео, хлопець не розумів, навіщо потрібно викликати поліцію: мовляв, паркан же стоїть, а не впав. Але під час словесної суперечки він таки визнав: "Я ви**нувся, машину занесло".

Наслідки показушного дрифту

Зрештою, інший водій, який знімав усе на відео, таки викликав копів і ті оформили ДТП. Покарання та суму збитків визначить суд.

Обережно, на відео є ненормативна лексика! (18+)

Тим часом у мережі вже сотні коментарів щодо того, що таким молодим людям дарують машини, за участю яких потім трапляються резонансні аварії. Також люди хвалять автора відео, який не проїхав повз, а таки закликав хлопця до відповідальності.

Нагадаємо, під Дніпром сталася смертельна аварія за участю фури і легковика, який спресувало так, що водії, що проїжджали повз, були шоковані картиною. Водієві розмозжило голову та відірвало руку, а в його авто знайшли цілий арсенал зброї.