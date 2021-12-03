"Я вы**нулся, машину занесло": в Харькове еще один "мажор" на BMW устроил показушный дрифт (фото, видео)

Парень не сразу признал, что хотел козырнуть новым авто перед девушками в салоне

В Харькове, где до сих пор стоят на ушах из-за резонансного ДТП с так называемым "мажором" Колей Харьковским, который на бешеной скорости устроил смертельное ДТП на Гагарина, в ночь на 3 декабря произошла подобная авария из-за показухи. Последнее признал (смотри на видео ниже) сам водитель — парень на BMW, который врезался и повредил ограждение возле станции метро "Дворец спорта", демонстрируя девушкам в салоне скоростной маневр.

О ДТП, которое к счастью, не привело к пострадавшим, сообщил местному Телеграмм-каналу другой водитель, который снял все на видеорегистратор и камеру своего мобильного.

По словам мужчины, парень решил козырнуть перед своими дамами на якобы подаренном авто, но дрифт не удался: BMW смял ограждение. По словам очевидца, с места аварии юный водитель не уехал, так как сломал литой диск и как раз вызывал подмогу.

Авария в Харькове с участием юного водителя

Судя по видео, парень не понимал, зачем нужно вызывать полицию: мол, забор ведь стоит, а не упал. Но во время словесной перепалки он таки признал: "Я вые*нулся, машину занесло".

Последствия показушного дрифта

В итоге, другой водитель, снимавший все на видео, таки вызвал копов и те оформили ДТП. Наказание и сумму ущерба определит суд.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика! (18+)

Тем временем в сети — уже сотни комментариев насчет того, что таким молодым людям дарят машины, с участием которых потом происходят резонансные аварии. Также люди хвалят автора видео, который не проехал мимо, а таки призвал парня к ответственности.

Напомним, под Днепром произошла смертельная авария с участием фуры и легковушки, которую спрессовало так, что проезжающие мимо водители были шокированы картиной. Водителю размозжило голову и оторвало руку, а в его авто нашли целый арсенал оружия.