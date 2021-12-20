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У США жінка народила дорогою до лікарні в електрокарі Tesla, який їхав на автопілоті

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Завдяки автопілоту Tesla у США успішно завершилися пологи
Завдяки автопілоту Tesla у США успішно завершилися пологи

Дівчинка народилася повністю здоровою

У американському штаті Філадельфія жінка народила дитину в електрокарі Tesla, а за час стрімких пологів автопілот відвіз її до лікарні. 

Як повідомило видання The Phildadelphia Inquirer, це сталося ще у вересні цього року, однак журналістам про це розповіли лише у грудні.

Відомо, що подружжя Шеррі — Кітінг та Йіран — збирало трирічного сина у дитячий садок, коли у жінки відійшли води. Чоловік вирішив сам відвести її у пологовий будинок, але вже у машині у жінки почалися перейми. Пара їхала на електрокарі Tesla і потрапила у серйозний затор, і коли чоловік побачив, що його дружині потрібна допомога, перевів авто у режим автопілота і почав допомагати.

За ті 20 хвилин, які автопілот Tesla добирався до лікарні через затори, жінка, за словами медиків, народила здорову дівчинку. Історія пологів вразила персонал лікарні й багато хто з лікарів та медсестер приходили подивитися на "Tesla-дитину".

Щасливе подружжя хотіло назвати дівчинку Тесс
Щасливе подружжя хотіло назвати дівчинку Тесс

Подружжя думало над тим, щоб назвати дівчинку Тесс, але зупинилися на імені Мейв Лілі. Однак, батько дитини залишився вдячним розробника електрокару.

"Дякую геніальним інженерам Tesla за блискучу розробку автопілота", — говорив Кітінг Шеррі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент з автомобілем Tesla у Харкові, де п’яна жінка за кермом електрокара втікала від копів, а потім чинила супротив при затриманні.

Теги:
#США #Пологи #Автопілот #Tesla
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