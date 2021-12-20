У США жінка народила дорогою до лікарні в електрокарі Tesla, який їхав на автопілоті
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Дівчинка народилася повністю здоровою
У американському штаті Філадельфія жінка народила дитину в електрокарі Tesla, а за час стрімких пологів автопілот відвіз її до лікарні.
Як повідомило видання The Phildadelphia Inquirer, це сталося ще у вересні цього року, однак журналістам про це розповіли лише у грудні.
Відомо, що подружжя Шеррі — Кітінг та Йіран — збирало трирічного сина у дитячий садок, коли у жінки відійшли води. Чоловік вирішив сам відвести її у пологовий будинок, але вже у машині у жінки почалися перейми. Пара їхала на електрокарі Tesla і потрапила у серйозний затор, і коли чоловік побачив, що його дружині потрібна допомога, перевів авто у режим автопілота і почав допомагати.
За ті 20 хвилин, які автопілот Tesla добирався до лікарні через затори, жінка, за словами медиків, народила здорову дівчинку. Історія пологів вразила персонал лікарні й багато хто з лікарів та медсестер приходили подивитися на "Tesla-дитину".
Подружжя думало над тим, щоб назвати дівчинку Тесс, але зупинилися на імені Мейв Лілі. Однак, батько дитини залишився вдячним розробника електрокару.
"Дякую геніальним інженерам Tesla за блискучу розробку автопілота", — говорив Кітінг Шеррі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент з автомобілем Tesla у Харкові, де п’яна жінка за кермом електрокара втікала від копів, а потім чинила супротив при затриманні.
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