Укр

В США самолет рухнул на железнодорожные пути перед несущимся поездом (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Легкомоторный самолет Cessna 172
Легкомоторный самолет Cessna 172

Каким-то чудом пилот выжил после падения и отделался ушибами, а его спасение попало на камеры

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 9 января, легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на железнодорожные пути за несколько минут до того, как по ним должен был промчаться пассажирский поезд. Спасение пилота, который чудом выжил, перед вероятным столкновением с железнодорожным составом попало на видео.

По информации местных СМИ, по неизвестной пока причине Cessna 172 с одним пилотом на борту начал стремительно терять высоту и рухнул на рельсы. Мужчина чудом выжил и был в сознании, а воздушное судно по счастливой случайности не загорелось, хотя произошел разлив топлива. На место вызвали спасателей, однако люди бросились на помощь к пострадавшему и своими силами вытащили его наружу.

Падение самолета в США

В результате, движение поездов остановили и последующего столкновения с рухнувшим самолетом не случилось. У пилота диагностировали множественные ушибы и порезы: его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.

Теги:
#США #Авиакатастрофа #Лос-Анджелес #Самолет
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 10 января: сокращение срока действия COVID-сертификатов, переговоры между США и Россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 10 января: сокращение срока действия COVID-сертификатов, переговоры между США и Россией
Дата публикации
Категория
Экономист дал прогноз для Украины на следующие годы.
ВВП Украины вырастет вдвое за 5 лет — прогноз
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Где Зеленский? Исчезновение президента переполошило украинцев. Но нашлось и место для шуток
Дата публикации
Категория
Вооруженные силы Украины
Двое украинских военных погибли на Донбассе: подробности
Дата публикации
Категория
Делегации США и России
США жестко ответили на требования Путина по Украине: чем закончились переговоры в Женеве