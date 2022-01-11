В США самолет рухнул на железнодорожные пути перед несущимся поездом (видео)

Каким-то чудом пилот выжил после падения и отделался ушибами, а его спасение попало на камеры

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 9 января, легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на железнодорожные пути за несколько минут до того, как по ним должен был промчаться пассажирский поезд. Спасение пилота, который чудом выжил, перед вероятным столкновением с железнодорожным составом попало на видео.

По информации местных СМИ, по неизвестной пока причине Cessna 172 с одним пилотом на борту начал стремительно терять высоту и рухнул на рельсы. Мужчина чудом выжил и был в сознании, а воздушное судно по счастливой случайности не загорелось, хотя произошел разлив топлива. На место вызвали спасателей, однако люди бросились на помощь к пострадавшему и своими силами вытащили его наружу.

Падение самолета в США

В результате, движение поездов остановили и последующего столкновения с рухнувшим самолетом не случилось. У пилота диагностировали множественные ушибы и порезы: его госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.