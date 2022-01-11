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У США літак впав на залізничні колії перед поїздом (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Легкомоторний літак Cessna 172
Легкомоторний літак Cessna 172

Якимсь дивом пілот вижив після падіння і відбувся забоями, а його порятунок потрапив на камери

У Лос-Анджелесі в неділю, 9 січня, легкомоторний літак Cessna 172 впав на залізничні колії за кілька хвилин до того, як ними мав промчати пасажирський поїзд. Порятунок пілота, який дивом вижив, перед імовірним зіткненням із залізничним складом потрапив на відео.

За інформацією місцевих ЗМІ, з невідомої поки що причини Cessna 172 з одним пілотом на борту почав стрімко втрачати висоту і впав на рейки. Чоловік дивом вижив і був у свідомості, а повітряне судно завдяки щасливому випадку не спалахнуло, хоча стався розлив палива. На місце викликали рятувальників, проте люди кинулися на допомогу постраждалому і самотужки витягли його назовні.

Падіння літака у США

В результаті, рух поїздів зупинили і подальшого зіткнення з літаком, що впав, не сталося. У пілота діагностували численні забої та порізи: його госпіталізували, але його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, в Башкирії розбився приватний вертоліт Eurocopter, на борту якого перебували троє людей. Один із них загинув під час аварії, а ще двоє було затиснуто всередині конструкціями літального засобу.

Теги:
#США #Авіакатастрофа #Лос Анджелес #Літак
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