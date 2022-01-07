У Росії рухнув вертоліт, є жертви (фото наслідків)

Пасажирів затисло конструкціями літального апарату

У четвер, 7 січня, в Башкирії розбився приватний вертоліт Eurocopter, на борту якого знаходилось три людини. Одна з них загинула під час катастрофи, а ще двоє були затиснуті всередині конструкціями літального засобу.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", літак з трьома людьми на борту прямував з аеропорту, розташованого в Уфі, та вирушив до села Павлівка. Через ймовірну несправність літальний апарат здійснив жорстку аварійну посадку неподалік від села Карагай-Куль, що у Благовіщинському районі.

Карта з позначкою, де сталася авіакатастрофа

Згідно з попередньою інформацією, повідомлення щодо падіння літака надійшло на спецлінії екстрених служб близько першої години ночі.

Авіакатастрофа в Башкирії

Вертоліт здійснив жорстку посадку

Одразу дістатися до місця авіакатастрофи рятувальникам не вдалося, адже там була сильна негода, яка також могла стати причиною катастрофи.

Зазначається, що до пошуків літака було залучено 25 рятувальників та вісім одиниць спецтехніки.

Після виявлення місця аварії вертольота з'ясувалося, що один із пасажирів загинув одразу. Ще двох довелося діставати за допомогою гідравлічних ножиць. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, але, на жаль, жоден з них не вижив.

Після виявлення місця аварії вертольота з'ясувалося, що один із пасажирів загинув на місці

Рятувальники деблокують постраждалих в результаті катастрофи

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Тунісі розбився військовий вертоліт із солдатами на борту. В результаті авіакатастрофи троє людей загинули.

Також нагадаємо, що подібна трагічна подія сталася нещодавно й в Америці, де в аварії зазнав пасажирський літак. Авіакатастрофа сталася на острові Бівер, розташованого на півночі Мічігану. Внаслідок аварії четверо людей отримали смертельні травми і загинули. Вижити вдалося тільки одному пасажиру — дитині.