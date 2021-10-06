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У Тунісі зазнав аварії військовий вертоліт: що відомо на даний момент

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі Новина оновлена 06 жовтня 2021, 09:53
У Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі

Солдати, що знаходилися на борту, загинули

На південному сході Тунісу зазнав аварії військовий вертоліт з солдатами на борту. Щонайменше троє людей загинули внаслідок авіакатастрофи.

Про це у ніч на середу, 6 жовтня, повідомляє Reuters.

Відомо, що вертоліт розбився під час військових навчань, які виконувалися вночі. Цю інформацію також підтвердив офіційний представник міністерства національної оборони республіки Мухаммед Зекрі.

За його словами, авіакатастрофа сталася в районі Ель-Хамма в провінції Габес. Про причини падіння військового вертольота на даний момент нічого не повідомлялося. Відомо лише, що для з’ясування причин аварії в Туніс відправили військово-технічну групу.

Радіостанція Mosaique після аварії військового вертольота з посиланням на представника міноборони повідомила, що всі троє солдат, які були в момент аварії на борту вертольота, загинули.

Карта Тунісу
Карта Тунісу

Варто відзначити, що провінція Габес розташована на південному сході Тунісу на узбережжі затоки Середземного моря (затока Габес).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поблизу Мілана (Італія) зазнав аварії приватний літак, на борту якого знаходилися вісім чоловік. Всі вони загинули після того, як судно влетіло в офісну будівлю і загорілося. Пізніше стало відомо, що за штурвалом був румунський мільярдер, а на борту знаходилися члени його сім’ї та їх друзі.

Теги:
#Авіакатастрофа #Туніс #Військовий вертоліт
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