У Мілані пасажирський літак влетів в офісну будівлю: не вижив ніхто (фото, відео)

Серед жертв трагедії був неповнолітній хлопчик.

У передмісті Мілана в Італії приватний літак врізався у фасад двоповерхової будівлі, в результаті чого загинули всі вісім людей, які перебували на борту.

Про це повідомляє "Dailymail".

Аварія трапилася 3 жовтня на південному сході Мілана біля станції метро "Сан-Донато". Відомо, що невеликий літак врізався у фасад будівлі, котра використовувалася у якості офісу та паркування. На момент трагедії у будівлі не було людей, адже вона була закрита на ремонт.

В результаті трагедії загинули всі пасажири літака

Нині відомо про вісьмох загиблих, двоє з яких були два пілоти літака і ще шестеро пасажирів. Всі загиблі були французами, серед них була дитина.

Відомо, що літак рухався із міланського аеропорту Лінате у місто Ольбія на Сардинії.

Національне агентство безпеки польотів нині займається виясненням всіх обставин та причин трагедії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року в Росії Іркутської області пасажирський літак упав у глухій тайзі, в результаті чого загинули люди. На борту були два члени екіпажу і 14 пасажирів.

Нагадуємо, що 23 вересня у Хабаровському краї РФ упав ще один літак, на борту якого було шестеро осіб. Ніхто із них не вижив.