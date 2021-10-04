Рус

У Мілані пасажирський літак влетів в офісну будівлю: не вижив ніхто (фото, відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
У будівлі не було людей, адже її закрили на ремонт Новина оновлена 04 жовтня 2021, 07:56
У будівлі не було людей, адже її закрили на ремонт

Серед жертв трагедії був неповнолітній хлопчик.

У передмісті Мілана в Італії приватний літак врізався у фасад двоповерхової будівлі, в результаті чого загинули всі вісім людей, які перебували на борту.  

Про це повідомляє "Dailymail".

Аварія трапилася 3 жовтня на південному сході Мілана біля станції метро "Сан-Донато". Відомо, що невеликий літак врізався у фасад будівлі, котра використовувалася у якості офісу та паркування. На момент трагедії у будівлі не було людей, адже вона була закрита на ремонт.

В результаті трагедії загинули всі пасажири літака
В результаті трагедії загинули всі пасажири літака

Нині відомо про вісьмох загиблих, двоє з яких були два пілоти літака і ще шестеро пасажирів. Всі загиблі були французами, серед них була дитина.

Відомо, що літак рухався із міланського аеропорту Лінате у місто Ольбія на Сардинії.

Національне агентство безпеки польотів нині займається виясненням всіх обставин та причин трагедії.  

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року в Росії Іркутської області пасажирський літак упав у глухій тайзі, в результаті чого загинули люди. На борту були два члени екіпажу і 14 пасажирів.

Нагадуємо, що 23 вересня у Хабаровському краї РФ упав ще один літак, на борту якого було шестеро осіб. Ніхто із них не вижив.

Теги:
#Італія #Літаки #Загиблі #Аварії
Президент України засвітився в "досьє Пандори"
Україна
Зеленський потрапив в "досьє Пандори": що це таке і який компромат злили на президента України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України засвітився в "досьє Пандори"
Зеленський потрапив в "досьє Пандори": що це таке і який компромат злили на президента України
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Били ногами, розмазували кров і сміялися: всі деталі вбивства поліцейського в Чернігові (відео 21+)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі
Дата публікації
Категорія
Олексій Любченко і Юлія Свириденко
У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела