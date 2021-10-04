Укр

В Милане пассажирский самолет влетел в офисное здание: не выжил никто (фото, видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В здании не было людей, ведь его закрыли на ремонт Новость обновлена 04 октября 2021, 07:56
В здании не было людей, ведь его закрыли на ремонт

В Италии самолет влетел в новострой и взорвался, после чего произошел пожар

В пригороде Милана, в Италии, частный пассажирский самолет врезался в фасад двухэтажного здания, в результате чего погибли все восемь человек, находившиеся на борту.

Об этом сообщает "Dailymail".

Авария произошла 3 октября на юго-востоке Милана возле станции метро "Сан-Донато". Известно, что небольшой самолет врезался в фасад здания, которое использовалось в качестве офиса и парковки. На момент трагедии в здании не было людей: оно было закрыто на ремонт. Однако фото разрушений впечатляют.

В результате трагедии погибли все пассажиры самолета
В результате трагедии погибли все пассажиры самолета

Погибли все восемь человек: два пилота и еще шесть пассажиров, в том числе ребенок. Все они были французами.

Известно, что самолет двигался с миланского аэропорта Линате в город Ольбия на Сардинии.

Национальное агентство безопасности полетов сейчас занимается выяснением всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в России Иркутской области пассажирский самолет упал в глухой тайге, в результате чего погибли люди. На борту были два члена экипажа и 14 пассажиров.

Напоминаем, что 23 сентября в Хабаровском крае РФ упал еще один самолет, на борту которого находились шесть человек. Никто из них не выжил.

Теги:
#Италия #Самолеты #Погибшие #Аварии
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