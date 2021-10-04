За штурвалом був мільярдер: стали відомі особи всіх загиблих в авіакатастрофі в Мілані (відео)

У числі загиблих громадяни чотирьох країн

Неподалік від Мілана (Італія) зазнав катастрофи приватний літак, на борту якого знаходилися вісім чоловік. Внаслідок падіння всі вони загинули. Стало відомо, що жертвами катастрофи стали громадяни Румунії, Франції, Канади та Італії, в їх числі сім’я відомого румунського мільярдера Дана Петреску.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє видання RaiNews.

З’ясувалося, що за штурвалом літака перебував румунський забудовник-мільярдер Дан Петреску. Він у неділю, 3 жовтня, на власному літаку РС-12 вилетів і аеропорту Лінате і прямував до Сардинії.

Разом з Петреску на борту знаходилися його дружина Регіна (65 років), син Дан Стефан (30 років) і ще п’ять пасажирів — громадяни Канади, Італії, Франції. Всі вони загинули після того, як літак впав на будівлю в передмісті Мілана. Зараз йде процес ідентифікації тіл.

Список загиблих виглядає наступним чином:

Жюльєн Броссард, 36 років, громадянин Канади;

Філіппо Насімбене, 33 роки, громадянин Італії;

Рафаель Насімбене, 1 рік, син Філіппо;

Клер Александреску, 1987 р.н., громадянка Франції (дружина Філіппо і мати Рафаеля);

Мируна Анка Ванда Лозінскі, 1956 року народження, громадянка Франції (мати Клер).

Надлегке судно після удару загорілося, що спричинило за собою масштабну пожежу в будівлі, палали навіть автомобілі, що стояли поруч.

На місці події працює рятувальний вертоліт, кілька карет швидкої допомоги, пожежні, карабінери, поліція і дорожня бригада.

Варто відзначити, що Дан Петреску — один з найбагатших людей Румунії, був великим інвестором у нерухомість в своїй країні. На момент катастрофи літака, який йому належав, Петреску було 68 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США військовий літак впав прямо на житлові будинки в штаті Техас. Наслідки були плачевними для кількох сімей.