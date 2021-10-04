Укр

За штурвалом был миллиардер: стали известны личности всех погибших в авиакатастрофе в Милане (видео)

Автор
Анна Дворовенко
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Последствия авиакатастрофы в районе Милана (Италия) Новость обновлена 04 октября 2021, 11:21
Последствия авиакатастрофы в районе Милана (Италия)

В числе погибших граждане четырех стран

Неподалеку от Милана (Италия) потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились восемь человек. Вследствие падения все они погибли. Стало известно, что жертвами катастрофы стали граждане нескольких стран, в их числе семья известного румынского миллиардера Дана Петреску.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает издание RaiNews.

Выяснилось, что за штурвалом самолета находился румынский застройщик-миллиардер Дан Петреску. Он в воскресенье, 3 октября, на собственном самолете РС-12 вылетел и аэропорта Линате и направлялся в Сардинию.

Вместе с Петреску на борту находились его жена Регина (65 лет), сын Дан Стефан (30 лет) и еще пять пассажиров — граждане Канады, Италии, Франции. Все они погибли после того, как самолет упал на здание в пригороде Милана. Сейчас идет процесс идентификации тел.

Список погибших выглядит следующим образом:

  • Жюльен Броссар, 36 лет, гражданин Канады;
  • Филиппо Насимбене, 33 года, гражданин Италии;
  • Рафаэль Насимбене, 1 год, сын Филиппо;
  • Клэр Александреску, 1987 г.р., гражданка Франции (жена Филиппо и мать Рафаэля);
  • Мируна Анка Ванда Лозински, 1956 года рождения, гражданка Франции (мать Клэр).

Сверхлегкое судно после удара загорелось, что повлекло за собой масштабный пожар в здании, пылали даже рядом стоящие автомобили.

На месте происшествия работает спасательный вертолет, несколько карет скорой помощи, пожарные, карабинеры, полиция и дорожная бригада.

Стоит отметить, что Дан Петреску — один из богатейших людей Румынии, был крупным инвестором в недвижимость в своей стране. На момент катастрофы самолета, который ему принадлежал, Петреску было 68 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США военный самолет рухнул прямо на жилые дома в штате Техас. Последствия были плачевными для нескольких семей.

Теги:
#Италия #Авиакатастрофа #Самолет #Крушение
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