В США семья экономит до $240 в год, используя старую одежду вместо туалетной бумаги

Вместо туалетной бумаги семья использует салфетки из старой одежды

Жительница Америки Анджела Коффман придумала альтернативу туалетной бумаге, которая помогла ее многодетной семье сэкономить около 20 долларов в месяц. В своей семье женщина внедрила привычку использовать этакую "многоразовую бумагу", которую она изготавливает из старой одежды.

О необычном способе экономии американки написало издание "The Sun".

Как сообщила сама Коффман, после длительных раздумий она пришла к выводу, что старые вещи, в частности одежду, можно использовать вместо туалетной бумаги, причем большое количество раз, если систематически ее стирать.

С этого момента женщина вырезает из старья примерно 25-сантиметровые салфетки, которые ее семья использует после походов в туалет. После американка стирает их, высушивает и снова отдает на пользование своим мужу и детям.

Салфетки для теалетных нужд от Анджелы Коффман

По словам Анджелы, сначала семья ее странную выдумку восприняла скептически, но она их убедила, заметив, что экономия от использования такой "бумаги" в год составляет около 240 долларов.

Женщина утверждает, что большинство людей таких "средств гигиены" избегают, опасаясь бактерий, но она убеждена, что после обычного цикла стирки и сушки, без добавления отбеливающих средств, убиваются 99% вирусов.

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