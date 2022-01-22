У США сім'я економить до $240 на рік, використовуючи старий одяг замість туалетного паперу

Замість туалетного паперу родина використовує серветки зі старого одягу

Жителька Америки Анджела Коффман вигадала альтернативу туалетному паперу, яка допомогла її багатодітній родині зекономити близько 20 доларів на місяць. У своїй родині жінка впровадила звичку використовувати такий собі "багаторазовий папір", який вона виготовляє зі старого мотлоху.

Про незвичний спосіб економії американки написало видання "Тhe Sun".

Як повідомила сама Коффман, після тривалих роздумів вона прийшла до висновку, що старі речі, зокрема одяг, можна використовувати замість туалетного паперу, при чому велику кількість разів, якщо систематично його прати. З тієї миті жінка вирізає з тканинного дрантя приблизно 25-сантиметрові серветки, які її родина використовує після походів до туалету. Після американка пере їх, висушує та знову віддає на користування чоловіку та дітям.

Серветки для теалетних потреб від Анджели Коффман

За словами Анджели, спочатку родина її дивну вигадку сприйняла скептично, але вона їх переконала, зауваживши, що економія від такого "паперу" на рік сягає близько 240 доларів.

Жінка стверджує, що переважна більшість людей таких "засобів гігієни" уникають, побоюючись бактерій, але вона переконана, що після звичайного циклу прання та сушки, без додавання відбілюючих засобів, вбиваються 99% вірусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як житель Америки поскаржився на дивний симптом, який виявив у себе після коронавірусу: чоловік запевняє, що його статевий орган зменшився на 4 сантиметри після того, як він перехворів на ковід.