Укр

Не дождался Байдена: в США переполох из-за обрушения моста (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мост в Питтсбурге рухнул, когда по нему проезжали несколько автомобилей
Мост в Питтсбурге рухнул, когда по нему проезжали несколько автомобилей

Спасатели говорят, что в районе ощущается сильный запах природного газа.

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) за несколько часов до прибытия в город президента страны Джо Байдена рухнул мост.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что во время коллапса на мосту находилось "три или четыре" автомобиля. О погибших не сообщалось, но известно, что около 10 людей получили легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает, но троих из них эвакуировали спасатели.

В районе моста ощущается сильный запах природного газа, что свидетельствует о том, что вследствие аварии был перебит газопровод.

Сотрудники экстренных служб уже работают на месте, а местных жителей просят держаться подальше от этого района до завершения работ по ликвидации последствий.

Издание сообщает, что мост обвалился буквально за пару часов до того, как в Питтсбург должен был прибыть президент страны Джо Байден. Он запланировал визит в город, чтобы обсудить с местными властями инфраструктурные проекты, налаживание новых цепочек поставок и оживлению производства в США.

В США рухнул мост
В США рухнул мост
На нем находилось несколько автомобилей
На нем находилось несколько автомобилей
Пострадали около 10 человек
Пострадали около 10 человек

Как сообщалось ранее, накануне Байден провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину, переговоры в "нормандском формате" и проведение реформ. Вместе с тем в сеть попала информация о том, что переговоры прошли не так гладко, как ожидалось из-за чего в США уже потребовали обнародовать стенограмму разговора.

Теги:
#США #Питтсбург #Пенсильвания #Джо Байден
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