В Штатах разрабатывают план ускоренного переселения украинцев в США: кого это коснется

План могут представить уже на этой неделе.

Администрация президента США Джо Байдена может уже на этой неделе представить план ускоренного переселения в США "уязвимых категорий" украинцев, которые вынуждены бежать от войны, развязанной россией.

Это пишет NBC со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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На быстрое рассмотрение заявок смогут претендовать активисты, журналисты, представители ЛГБТК-сообщества.

План также предусматривает ускорение процедуры воссоединения украинцев с проживающими в США родственниками.

По данным источника, пока не ясно в каком формате будет реализован план.

По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, сейчас в Белом доме продолжаются внутренние обсуждения того, что еще можно сделать для приема беженцев.

"Мы призываем не ввозить беженцев так, как ввозили афганцев. Они должны принимать украинцев так, как принимали косоваров из Македонии в 1999 году – завершая рассмотрение вопроса о статусе беженца уже после прибытия в США, чтобы обеспечить все меры защиты, на которые они имеют право как беженцы", — пояснил глава еврейско-американской гуманитарной организации HIAS Марк Хетфилд.

Отметим, по данным ООН, спустя почти месяц вооруженного противостояния против российской агрессии в Украине погибло 902 мирных жителя.

Свои дома покинули более 10 миллиона жителей Украины. Примерено 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, другие бежали в соседние страны.