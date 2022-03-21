Цифра не окончательна: ООН назвала количество убитых мирных украинцев за время войны с рф
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В ООН сообщили о многочисленных жертвах среди гражданского населения.
Пока российские оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе, от обстрелов и бомбежек страдают мирные украинцы. Спустя почти месяц вооруженного противостояния, о рук рашистов в Украине погибло 902 мирных жителя.
Такую цифру опубликовали в отчете управления ООН по правам человека за 20 марта.
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Согласно отчету ООН, за время войны в Украине от бомбежек со стороны оккупантов, с 4 часов утра 24 февраля 2022 года, до 24:00 19 марта 2022 года, было зафиксировано 2361 жертву среди гражданского населения: 902 погибших и 1459 раненых. Отметим, что среди погибших 75 убитых детей.
В ООН отмечают, что большинство жертв погибли или были ранены в результате бомбежки взрывными устройствами с большой площадью поражения, обстрелами тяжелой артиллерии, ракетными системами залпового огня и ракетными и воздушными ударами.
Увы, но реальная цифра жертв значительно выше, ведь из-за того, что продолжаются активные боевые действия, отсутствует актуальная информация.
Как сообщалось ранее, 20 марта столица Украины снова подвергалась обстрелам со стороны россиян. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.
Обстрелы совершались и в других областях Украины, например, несколько снарядов упали на территории Житомирской области, вследствие чего было разрушено несколько зданий, а ранения получили три человека.
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