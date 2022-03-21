Укр

Цифра не окончательна: ООН назвала количество убитых мирных украинцев за время войны с рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
528
Не хочется верить в эти цифры. Новость обновлена 21 марта 2022, 07:55
Не хочется верить в эти цифры.

В ООН сообщили о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Пока российские оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе, от обстрелов и бомбежек страдают мирные украинцы. Спустя почти месяц вооруженного противостояния, о рук рашистов в Украине погибло 902 мирных жителя.

Такую цифру опубликовали в отчете управления ООН по правам человека за 20 марта.

Самые свежие и честные новости о войне в Украине читайте на нашем канале в Телеграм

Согласно отчету ООН, за время войны в Украине от бомбежек со стороны оккупантов, с 4 часов утра 24 февраля 2022 года, до 24:00 19 марта 2022 года, было зафиксировано 2361 жертву среди гражданского населения: 902 погибших и 1459 раненых. Отметим, что среди погибших 75 убитых детей.

В ООН отмечают, что большинство жертв погибли или были ранены в результате бомбежки взрывными устройствами с большой площадью поражения, обстрелами тяжелой артиллерии, ракетными системами залпового огня и ракетными и воздушными ударами.

Увы, но реальная цифра жертв значительно выше, ведь из-за того, что продолжаются активные боевые действия, отсутствует актуальная информация.

Как сообщалось ранее, 20 марта столица Украины снова подвергалась обстрелам со стороны россиян. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.

Обстрелы совершались и в других областях Украины, например, несколько снарядов упали на территории Житомирской области, вследствие чего было разрушено несколько зданий, а ранения получили три человека.

Теги:
#Украина #Война #Потери
Кадр из видео
Одесса
Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Русский военный корабль пошел? В Одессе - морской бой (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные мужественно продолжают давать отпор противнику
Отпор ВСУ обескуражил россиян: карты боев в Украине на 21 марта
Дата публикации
Категория
ВСУ
Оккупанты боятся наступать и крадут еду у мирных украинцев - Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Американский президент проведет в Европе ряд встреч в конце недели
Визит Байдена в Польшу: 5 основных тезисов США перед саммитом НАТО
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины