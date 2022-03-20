300 солдат и 13 танков за одни сутки: Генштаб о потерях оккупантов

россия уже потеряла около 14 700 военных.

На двадцать пятые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 14 700 человек,

танков — 476 ед,

боевых бронированных машин — 1487 ед,

артиллерийских систем — 230 ед,

РСЗО — 74 ед,

средства ПВО — 44 ед,

самолетов — 96 ед,

вертолетов — 118 ед,

автомобильной техники — 947 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21.

Специальная техника — 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Отметим, за почти месяц войны российские оккупанты уже сильно измотаны, — в частности, их планы сильно подкосила затянувшаяся осада Мариуполя, который они собирались взять легко и с небольшими потерями.