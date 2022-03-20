300 солдат и 13 танков за одни сутки: Генштаб о потерях оккупантов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 538
россия уже потеряла около 14 700 военных.
На двадцать пятые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
- личного состава — около 14 700 человек,
- танков — 476 ед,
- боевых бронированных машин — 1487 ед,
- артиллерийских систем — 230 ед,
- РСЗО — 74 ед,
- средства ПВО — 44 ед,
- самолетов — 96 ед,
- вертолетов — 118 ед,
- автомобильной техники — 947 ед,
- корабли/катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21.
- Специальная техника — 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, за почти месяц войны российские оккупанты уже сильно измотаны, — в частности, их планы сильно подкосила затянувшаяся осада Мариуполя, который они собирались взять легко и с небольшими потерями.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-