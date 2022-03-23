Умерла первая женщина-госсекретарь США, предрекшая путину крах после вторжения в Украину

Не стало Мадлен Олбрайт.

В среду, 23 марта, на 85 году жизни умерла первая женщина-госссекретарь США Мадлен Олбрайт.

Об этом сообщает politico.

Мадлен Олбрайт известна тем, что в 1997-2001 годах работала на должности государственного секретаря США. Она стала первой женщиной на этом посту. Мадлен Олбрайт (имя при рождении Мария Яна Корбелова) родилась 15 мая в Чехословакии. После прихода коммунистов к власти ее семья эмигрировала в США. В 1970-х годах Мадлен начала политическую карьеру, что в итоге привело ее в кресло постоянного представителя США при ООН в 1993-1997 годах, а затем и к должности госсекретаря.

Олбрайт была ключевой фигурой в администрации президента США Билла Клинтона. Она выступала за расширение НАТО.

Примечательно, что за день до полномасштабного вторжения рф в Украину, 23 февраля, The New York Times опубликовала колонку Олбрайт, которая написала, что нападение на Украину станет "исторической ошибкой" кровавого диктатора владимира путина, а россия станет "дипломатически изолированной, экономически искалеченной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса".

Ранее сообщалось, что в НАТО рассказали, сколько людей потеряла россия в войне с Украиной.