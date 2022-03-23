Померла перша жінка-держсекретар США, яка пророкувала путіну крах після вторгнення в Україну

Не стало Мадлен Олбрайт.

У середу, 23 березня, на 85 році життя померла перша жінка-держсекретар США Мадлен Олбрайт.

Про це повідомляє politico.

Мадлен Олбрайт відома тим, що у 1997-2001 роках працювала на посаді державного секретаря США. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Мадлен Олбрайт (ім'я при народженні Марія Яна Корбелова) народилася 15 травня в Чехословаччині. Після приходу комуністів до влади її сім’я емігрувала до США. У 1970-х роках Мадлен розпочала політичну кар’єру, що зрештою привело її до крісла постійного представника США при ООН у 1993-1997 роках, а потім і до посади держсекретаря.

Олбрайт була ключовою фігурою в адміністрації президента США Білла Клінтона. Вона виступала за розширення НАТО.

Примітно, що за день до повномасштабного вторгнення рф в Україну, 23 лютого, The New York Times опублікувала колонку Олбрайт, яка написала, що напад на Україну стане "історичною помилкою" кривавого диктатора володимира путіна, а росія стане "дипломатично ізольованою, економічно скаліченою і стратегічно вразливою перед сильнішим і згуртованим західним альянсом".

Раніше повідомлялося, що у НАТО розповіли, скільки людей втратила росія у війні з Україною.