НАТО озвучило свою цифру потерь россиян в Украине

В россии не озвучивают потери в Украине.

За 28 дней полномасштабной войны в Украине общие потери россиян могут достигать 40 тысяч человек.

Об этом сообщает русская служба BBC на своем telegram-канале со ссылкой на представителя Североатлантическего Алья́нса (НАТО).

Корреспондент "Голоса Америки" сообщает, что представитель НАТО в среду, 23 марта, сказал на брифинге, что потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести и пленными — до 40 тысяч. Добавим, что представитель НАТО ссылался на данные из открытых источников, а также и на официальную статистику украинских властей, согласно которой россияне в Украине потеряли убитыми уже больше людей, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

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В BBC отметили, что в условиях войны оперативно проверить заявления сторон о чужих потерях и своих успехах чаще всего невозможно.

Напомним, 23 марта в НАТО вновь заявили, что не будут вводить войска в Украину. В россии на днях заявили, что будут воевать против миротворцев НАТО, если те войдут в Украину.