Укр

НАТО озвучило свою цифру потерь россиян в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2691
Сорванная башня российского танка Новость обновлена 23 марта 2022, 19:39
Сорванная башня российского танка

В россии не озвучивают потери в Украине.

За 28 дней полномасштабной войны в Украине общие потери россиян могут достигать 40 тысяч человек.

Об этом сообщает русская служба BBC на своем telegram-канале со ссылкой на представителя Североатлантическего Алья́нса (НАТО).

Корреспондент "Голоса Америки" сообщает, что представитель НАТО в среду, 23 марта, сказал на брифинге, что потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести и пленными — до 40 тысяч. Добавим, что представитель НАТО ссылался на данные из открытых источников, а также и на официальную статистику украинских властей, согласно которой россияне в Украине потеряли убитыми уже больше людей, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

В BBC отметили, что в условиях войны оперативно проверить заявления сторон о чужих потерях и своих успехах чаще всего невозможно.

Напомним, 23 марта в НАТО вновь заявили, что не будут вводить войска в Украину. В россии на днях заявили, что будут воевать против миротворцев НАТО, если те войдут в Украину.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война с Россией
кровавый диктатор путин
Новости России
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
кровавый диктатор путин
Даже не шантаж: почему газовые игры путина ударят по самой россии
Дата публикации
Категория
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт
Дата публикации
Категория
Хороший оккупант - мертвый оккупант
В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию