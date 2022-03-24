Укр

Будет там до победы: мэр Нью-Йорка поднял в городе украинский флаг (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Два флага рядом Новость обновлена 24 марта 2022, 07:48
Два флага рядом

Знамя подняли под звуки украинского гимна

На Манхэттене подняли украинское знамя — его торжественно вознёс в небо мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он отметил, что украинская община болезненно переживает события на Родине.

Как передает "Укринформ", он сказал, что глобальный конфликт находит отражение и на улицах города. Адамс рассказал, что взрывы в Киеве разбивают сердца не только в Нью-Йорке, но и во всем государстве.

От Украины в торжествах приняли участие консул в городе Алексей Голубов и представители общины. Отметим, что среди мест для эмиграции в довоенное время именно Нью-Йорк выбрала наибольшее количество украинцев, поэтому здесь много представителей диаспоры. Поднятие украинского флага должно символизировать поддержку нашего народа и единство.

Флаг будет находиться на Манхэттене к победе Украины против российского нашествия. Отметим, что в Нью-Йорке уже не раз выступали в поддержку Украины. Они подсвечивают цветами флага достопримечательности города, подготовили список книг для лучшего понимания Украины, губернатор штата подписала распоряжение об ограничении отношений с РФ, а в Met Opera организовали концерт для сбора средств.

Отметим также, что часть местных предпринимателей объявила бойкот российским товарам, включая популярную категорию экспорта водку.

Как ранее писал "Телеграф", несколько российских богачей срочно решили продать недвижимость в Нью-Йорке.

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#США #Нью-Йорк #Флаг
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