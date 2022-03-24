Буде там до перемоги: мер Нью-Йорку підняв у місті український прапор (фото , відео)

Стяг підняли під звуки українського гімну

На Манхеттені підняли український прапор — його урочисто здійняв у небо мер Нью-Йорка Ерік Адамс. Він відзначив, що українська громада болісно переживає події на Батьківщині.

Як передає "Укрінформ", він сказав, що глобальний конфлікт знаходить своє відображення і на вулицях міста. Адамс розповів, що вибухи у Києві розбивають серця не тільки у Нью-Йорку, а у всій державі.

Від України в урочистостях взяли участь консул у місті Олексій Голубов та представники громади. Відзначимо, що серед місць для еміграції у довоєнний час, саме Нью-Йорк обрала найбільша кількість українців, тож тут багато представників діаспори. Підняття українського прапора має символізувати підтримку нашого народу та єдність.

Прапор знаходитиметься на Манхеттені до перемоги України проти російської навали. Відзначимо, що у Нью-Йорку вже неодноразово виступали на підтримку України. Вони підсвічують кольорами прапора визначні будови міста, підготували перелік книг для кращого розуміння України, губернатор штату підписала розпорядження про обмеження стосунків з рф, а у Met Opera організували концерт для збору коштів.

Відзначимо також, що частина місцевих підприємців оголосила бойкот російським товарам, включаючи популярну категорію експорту — горілку.

Як раніше писав "Телеграф", кілька російських багатіїв терміново вирішили продати нерухомість у Нью-Йорку.