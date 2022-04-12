В метро Нью-Йорка открыли стрельбу, много погибших и раненых: что известно

На данный момент известно о 13 пострадавших

Во вторник, 12 апреля, на станции метро в Sunset Park в Нью-Йорке в Бруклине произошла стрельба. Известно о 13 пострадавших. Один из них в критическом состоянии.

Об этом сообщает местное телевидение.

Сообщают, что подозреваемый в стрельбе в нью-йоркском метро сбежал, во время нападения на нем был противогаз.

"По меньшей мере пять человек были застрелены мужчиной ростом около 5 футов 5 дюймов и весом 180 фунтов, который был одет в противогаз и оранжевый строительный жилет. Он скрылся с места происшествия и не был пойман", — сообщает NBC.

Полиция Нью-Йорка заявила, что никаких "активных взрывных устройств" на месте происшествия обнаружено не было.

В соцсетях публикуют кадры с места.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Луганской области российские оккупанты обстреляли мирных людей.