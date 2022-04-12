У метро Нью-Йорка відкрили стрілянину, багато загиблих та поранених: що відомо
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Повідомляється про 13 постраждалих
У вівторок, 12 квітня, на станції метро у Sunset Park у Нью-Йорку в Брукліні сталася стрілянина. Відомо про 13 постраждалих. Один з них у критичному стані.
Про це повідомляє місцеве телебачення.
Повідомляють, що підозрюваний у стрілянині в нью-йоркському метро втік, під час нападу на ньому був протигаз.
"Щонайменше п'ятьох людей було застрелено чоловіком зростом близько 5 футів 5 дюймів і вагою 180 фунтів, який був одягнений у протигаз і помаранчевий будівельний жилет. Він втік з місця події і не був спійманий", — повідомляє NBC.
Поліція Нью-Йорка заявила, що жодних "активних вибухових пристроїв" на місці події не було виявлено.
У соцмережах публікують кадри з місця.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Луганщині російські окупанти обстріляли мирних людей.
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