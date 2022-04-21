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Пентагон отреагировал на запуск россией межконтинентальной ракеты

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Для Пентагона это не стало неожиданностью Новость обновлена 21 апреля 2022, 09:33
Для Пентагона это не стало неожиданностью

В США не видят угроз в запуске россией баллистической ракеты.

В Пентагоне отреагировали на запуск россией межконтинентальной баллистической ракеты Сармат.

В пресс-службе американского оборонного ведомства сообщили, что не считают этот запуск угрозой для США или союзников.

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"россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии со своими обязательствами по новому договору СНВ (соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — ред.) о том, что планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету", — говорится в сообщении.

В американском ведомстве отметили, что такое тестирование является рутинным и не стало неожиданностью.

Напомним, ранее на космодроме Плесецк оккупанты произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Об испытаниях доложили российскому диктатору владимиру путину. По словам директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, испытания Сармата стали "подарком НАТО".

В свою очередь, США временно отложили запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III из-за агрессивной позиции россии касаемо Запада во время войны с Украиной.

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#США #Россия #Ракета
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