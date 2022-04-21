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Пентагон відреагував на запуск росією міжконтинентальної ракети

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Для Пентагону це не стало несподіванкою Новина оновлена 21 квітня 2022, 09:33
Для Пентагону це не стало несподіванкою

У США не вбачають загроз у запуску росією балістичної ракети.

У Пентагоні відреагували на запуск росією міжконтинентальної балістичної ракети Сармат.

У прес-службі американського оборонного відомства повідомили, що не вважають цей запуск загрозою для США чи союзників.

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"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новим договором СНО (угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — ред.) про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету", — йдеться у повідомленні.

В американському відомстві зазначили, що таке тестування є рутинним та не стало несподіванкою.

Нагадаємо, раніше на космодромі Плесецьк окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Про випробування доповіли російському диктатору володимиру путіну. За словами директора Роскосмосу Дмитра Рогозіна, випробування Сармату стали "подарунком НАТО".

У свою чергу, США тимчасово відклали запуск міжконтинентальної ракети Minuteman III через агресивну позицію росії щодо Заходу під час війни з Україною.

Теги:
#США #Росія #Ракета
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