США не дают Украине важное вооружение: СМИ узнали причины

Украинские чиновники просят предоставить Киеву высокоточное оружие, но Белый дом не спешит выполнить просьбу

Вашингтон приостановил поставки высокоточного оружия в Украину. В частности, Белый дом решил пока не передавать Киеву американские дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО), ведь опасается, что москва может расценить это как чрезмерную эскалацию.

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Об этом в четверг, 19 мая, ссылаясь на собственные источники, сообщает портал Politico, отмечая, что США, заручившись поддержкой союзников, уже успели отправить в Украину РСЗО советских моделей. Однако огласку этому событию решили не давать.

Киев надеется получить от американской стороны более мощные системы, отмечая уже несколько месяцев о том, что они крайне необходимы, чтобы увеличить преимущество в артиллерийских боях в восточной части страны.

В то же время в Вашингтоне вроде бы опасаются, что москва может воспринять такую ​​помощь Украине как умышленную эскалацию, ведь РСЗО американского производства более дальнобойны и с большей разрушительной силой, чем советские модели такого же вооружения.

По словам одного из собеседников издания, при обсуждении координации военной помощи для Киева во время встречи на базе "Рамштайн" в этом вопросе якобы пришли к согласию, однако позже эту поставку снова затормозили.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Соединенные Штаты продолжают "активное обсуждение" относительно поставки РСЗО, но "не все, о чем просит Киев, можно передать быстро ".

"Нам приходится принимать решения, какие системы вооружения дадут самый эффективный результат за свою стоимость", — прокомментировал ситуацию он.

Согласно решению администрации Байдена, Киеву, прежде всего, передадут гаубицы M777, аргументируя это тем, что боеприпасов к этому оружию за эти же деньги можно дать гораздо больше, чем в РСЗО.

По словам нескольких собеседников из американской администрации, некоторые опасаются, что предоставление Украине более дальнобойного оружия может подтолкнуть путина на новую эскалацию и вероятно даже к применению химического оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме финансовой помощи и систематических поставок вооружения, Соединенные Штаты Америки решили помочь Украине еще и в расследованиях военных преступление россиян. В частности, Вашингтон создал определенную структуру, которая будет заниматься сбором и изучением доказательств российских преступлений в Украине.