США ликвидировали лидера "Аль-Каиды", участвовавшего в теракте 9/11: подробности

Главаря "Аль-Каиды" ликвидировали в Афганистане

Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири был ликвидирован в ходе контртеррористической операции ЦРУ. Известно, что он был убит после удара американского беспилотника.

Как сообщает Reuters, источники в ЦРУ на условиях анонимности сообщили, что во время удара аль-Завахири находился в столице Афганистана Кабуле. Ожидается, что информацию также официально подтвердит президент США Джо Байден во время своего выступления в 2:30 по Киевскому времени.

"В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет", — сообщил источник издания.

Айман аль-Завахири выходец из Египта, где он работал хирургом. Известно, что он помогал Усаме бен Ладену координировать печально известную атаку на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3 тысяч человек.

Также он обвиняется во взрывах в посольствах США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибло 224 человека и было ранено более 5 тысяч человек.

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Как сообщалось ранее, в феврале этого года США ликвидировали главаря ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в его доме в сирийском Идлибе.