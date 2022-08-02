США ликвидировали лидера "Аль-Каиды", участвовавшего в теракте 9/11: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 37
Главаря "Аль-Каиды" ликвидировали в Афганистане
Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири был ликвидирован в ходе контртеррористической операции ЦРУ. Известно, что он был убит после удара американского беспилотника.
Как сообщает Reuters, источники в ЦРУ на условиях анонимности сообщили, что во время удара аль-Завахири находился в столице Афганистана Кабуле. Ожидается, что информацию также официально подтвердит президент США Джо Байден во время своего выступления в 2:30 по Киевскому времени.
"В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет", — сообщил источник издания.
Айман аль-Завахири выходец из Египта, где он работал хирургом. Известно, что он помогал Усаме бен Ладену координировать печально известную атаку на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3 тысяч человек.
Также он обвиняется во взрывах в посольствах США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года, в результате которых погибло 224 человека и было ранено более 5 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, в феврале этого года США ликвидировали главаря ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в его доме в сирийском Идлибе.