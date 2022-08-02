США ліквідували лідера "Аль-Каїди", який брав участь у теракті 9/11: подробиці
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Ватажка "Аль-Каїди" ліквідували в Афганістані
Лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі було ліквідовано в ході контртерористичної операції ЦРУ. Відомо, що його було вбито після удару американського безпілотника.
Як повідомляє Reuters, джерела в ЦРУ на умовах анонімності повідомили, що під час удару аль-Завахірі перебував у столиці Афганістану Кабулі. Очікується, що інформацію також офіційно підтвердить президент США Джо Байден під час свого виступу о 2:30 за київським часом.
"У вихідні Сполучені Штати провели контртерористичну операцію проти важливої цілі "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед цивільного населення немає", — повідомило джерело видання.
Айман аль-Завахірі є вихідцем з Єгипту, де він працював хірургом. Відомо, що він допомагав Усамі бен Ладену координувати сумнозвісну атаку на башти-близнюки Світового торговельного центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді загинуло близько 3 тисяч людей.
Також він звинувачується у вибухах у посольствах США в Кенії та Танзанії 7 серпня 1998 року, внаслідок яких загинуло 224 особи та було поранено понад 5 тисяч людей.
Як повідомлялося раніше, у лютому цього року США ліквідували ватажка ІДІЛ Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші у його будинку у сирійському Ідлібі.