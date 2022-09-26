США планируют выделить Украине миллиарды: в Конгрессе предварительно утвердили важный законопроект

США готовят значительную помощь Украине

Представители Конгресса США предварительно согласились включить в законопроект о расходах бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 октября, почти 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный с ходом переговоров источник, представители Конгресса достигли предварительного консенсуса по расходам бюджета.

По его словам, кроме помощи Украине там также предусмотрены и средства на помощь беженцам из Афганистана.

Конгресс имеет время на принятие законопроекта до полуночи пятницы, 30 сентября, в противном случае все государственные учреждения остановят работу и войдут в режим шатдауна до момента принятия решения по бюджету.

Напомним, в начале сентября администрация президента Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой о выделении для Украины 11,7 миллиарда долларов на отрасли безопасности и экономики. Эти средства необходимы для поддержания темпов предоставления помощи в первые три месяца 2023 финансового года, то есть до конца 2022 календарного года.

Как сообщалось ранее, западные СМИ ранее сообщали, что Украина изменила подход к поставкам оружия и вместо публичного запрашивания продвинутых систем вооружения у США начала вести переговоры о долгосрочных контрактах на их поставки.