США планують виділити Україні мільярди: у Конгресі попередньо затвердили важливий законопроект

США готують значну допомогу Україні

Представники Конгресу США попередньо погодилися включити до законопроєкту про витрати бюджету на 2023 фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня, майже 12 мільярдів доларів на підтримку України.

Як повідомляє Reuters з посиланням на обізнане з перебігом переговорів джерело, представники Конгресу досягли попереднього консенсусу щодо видатків бюджету.

За його словами, крім допомоги Україні там також передбачено кошти на допомогу біженцям з Афганістану.

Конгрес має час на ухвалення законопроєкту до півночі п’ятниці, 30 вересня, інакше всі державні установи зупинять роботу та увійдуть до режиму шатдауну до моменту ухвалення рішення щодо бюджету.

Нагадаємо, на початку вересня адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням про виділення для України 11,7 мільярда доларів на галузі безпеки та економіки. Ці кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги у перші три місяці 2023 фінансового року, тобто до кінця 2022 календарного року.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ раніше повідомляли, що Україна змінила підхід до постачання зброї і замість публічного запиту просунутих систем озброєння в США почала вести переговори щодо довгострокових контрактів на їх постачання.